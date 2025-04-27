Кошки спасли коллектив Куклачева при землетрясении в Японии

«Кошки издревле славятся своими возможностями чувствовать не только болезни хозяев, но и различные опасности. Когда много лет назад мы были на гастролях в Японии, то животные нас спасли от землетрясения. За несколько минут до его начала они стали своими движениями показывать, что им дискомфортно, страшно. И переводчик как раз сказал, что так они указывают на надвигающуюся трагедию, и тем самым кошки спасли нам жизни», — отметил он.