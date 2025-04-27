Кошки спасли коллектив Куклачева при землетрясении в Японии

Во время гастролей в Японии кошки спасли коллектив театра Куклачева при землетрясении. Об этом aif.ru рассказал народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
«Кошки издревле славятся своими возможностями чувствовать не только болезни хозяев, но и различные опасности. Когда много лет назад мы были на гастролях в Японии, то животные нас спасли от землетрясения. За несколько минут до его начала они стали своими движениями показывать, что им дискомфортно, страшно. И переводчик как раз сказал, что так они указывают на надвигающуюся трагедию, и тем самым кошки спасли нам жизни», — отметил он.
Дмитрий Куклачев обратил внимание на то, что нередко встречаются истории, когда кошки спасают свои семьи от пожара. Он объяснил, что благодаря уникальному обонянию эти животные чувствуют газ и показывают хозяину, что есть опасность.
В свою очередь, Юрий Куклачев объяснил, как кот Мишка из Белгородской области раньше всех замечает дроны ВСУ. По его словам, кошачий слух превосходит человеческий, поэтому животное слышит беспилотник и предупреждает об этом хозяев.