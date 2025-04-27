Челябинск вошел в топ-10 городов с наименьшим числом нарушений скорости

Аналитики изучили более 300 млн поездок в 16 крупных городах, оценив долю нарушений. Результаты показали, что лишь в 0,47% поездок челябинские автомобилисты игнорировали скоростной режим в зонах контроля — это один из самых низких показателей в стране.
Несмотря на высокую дисциплину, в Челябинске есть проблемные участки. Лидером по нарушениям стала улица Блюхера в районе поселка Федоровка. При разрешенной скорости 60 км/ч здесь зафиксировано почти 12% всех городских случаев превышения. Если бы каждое нарушение повлекло штраф, их сумма достигла бы 6,7 млн рублей.
К слову, в тройке самых дисциплинированных городов — Самара, Красноярск и Омск. Напротив, чаще всего скорость превышают в Москве, Волгограде и Екатеринбурге. Позиция Челябинска в топ-10 подтверждает, что местные водители стали внимательнее относиться к соблюдению ПДД, чему способствуют технологии и повышение контроля на дорогах.