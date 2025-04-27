Челябинск вошел в топ-10 городов с наименьшим числом нарушений скорости

Несмотря на высокую дисциплину, в Челябинске есть проблемные участки. Лидером по нарушениям стала улица Блюхера в районе поселка Федоровка. При разрешенной скорости 60 км/ч здесь зафиксировано почти 12% всех городских случаев превышения. Если бы каждое нарушение повлекло штраф, их сумма достигла бы 6,7 млн рублей.