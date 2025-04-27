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На часть Челябинской области надвигаются дожди с мокрым снегом

Дожди, грозы и мокрый снег всё это есть в прогнозе для Челябинской области на ближайшие дни. Когда испортится погода, а также чего ждать за окном в воскресенье, 27 апреля, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 62% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Pchela.News

В воскресенье на небе в регионе то и дело будут гулять облака, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Несмотря на достаточно прохладное утро, днём воздух прогреется до +18…+20 градусов. Порывы ветра восточной четверти будут достигать 14 метров в секунду. В ночь на понедельник — вновь местами кратковременные дожди, уличные термометры покажут +5…+10. А днём на основной территории региона — облачность с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, и до +13…+18. Однако на северо-западе, где Озёрск, Нязепетровск, Златоуст, Аша и так далее, стоит подготовиться к мокрому снегу, а максимум, до которого прогреется воздух, это +4…+9. «Вишенкой на торте» станет усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье — переменная облачность, преимущественно без осадков, +18…+20. В понедельник пройдёт небольшой дождь, днём +13…+15.