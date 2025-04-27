С мая по сентябрь города Прикамья посетит уникальный «Поезд Победы “Молотов”

В состав поезда «Молотов» войдут 10 вагонов, которые образуют передвижной выставочно-лекционный комплекс. Его общая длина составит 167 метров. К паровозу П-36 «Генерал» будут прицеплены бронеплатформа ОБ-3, платформы с мотовилихинскими пушками, грузовой вагон, стилизованный под эвакуацию заводов, штабной вагон эвакопоезда и аптека-перевязочная. Над экспозицией работает Пермский государственный архив социально-политической истории. С мая по сентябрь «Поезд Победы “Молотов” можно будет посетить в 14 населенных пунктах края. В Перми он побывает трижды — в мае в дни празднования Дня Победы, в июне и сентябре. В июне поезд также побывает в Менделеево, Верещагино, Березниках, в июле — в Кизеле, Губахе и Горнозаводске. В августе с экспозицией познакомятся в Кунгуре, Нытве и Чусовом, в сентябре — в Лысьве и Соликамске.