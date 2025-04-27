В Уфе запустили фонтаны

Ключевыми площадками дневной программы стали фонтаны «Курай» на площади Салавата Юлаева, «Семь девушек» в Театральном сквере, «Мальчик с кураем» возле кинотеатра «Искра» и «Часы» на площади Ленина, а также фонтан на Советской площади (у памятника Минигали Шаймуратову). Он на данный момент является самым новым.