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В Уфе запустили фонтаны

По случаю открытия фонтанов в Уфе прошел фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

26 апреля в Уфе запустили фонтаны. По этому случаю в городе провели фестиваль «Мелодии весны». Для жителей организовали развлекательные программы с национальными мелодиями и танцами, литературно-музыкальными композициями, акцией «Вальс Победы», а также выступлением артистов.

Ключевыми площадками дневной программы стали фонтаны «Курай» на площади Салавата Юлаева, «Семь девушек» в Театральном сквере, «Мальчик с кураем» возле кинотеатра «Искра» и «Часы» на площади Ленина, а также фонтан на Советской площади (у памятника Минигали Шаймуратову). Он на данный момент является самым новым.

Вечерней кульминацией праздника стало вечернее световое шоу на фонтане озера Кашкадан..

В мэрии напомнили, что всего в Уфе есть 25 фонтанов: шесть из них имеют светомузыкальное сопровождение.

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