26 апреля в Уфе запустили фонтаны. По этому случаю в городе провели фестиваль «Мелодии весны». Для жителей организовали развлекательные программы с национальными мелодиями и танцами, литературно-музыкальными композициями, акцией «Вальс Победы», а также выступлением артистов.
Ключевыми площадками дневной программы стали фонтаны «Курай» на площади Салавата Юлаева, «Семь девушек» в Театральном сквере, «Мальчик с кураем» возле кинотеатра «Искра» и «Часы» на площади Ленина, а также фонтан на Советской площади (у памятника Минигали Шаймуратову). Он на данный момент является самым новым.
Вечерней кульминацией праздника стало вечернее световое шоу на фонтане озера Кашкадан..
В мэрии напомнили, что всего в Уфе есть 25 фонтанов: шесть из них имеют светомузыкальное сопровождение.
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