В воскресенье в Ростовской области ожидаются ливни с градом

На территории Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах возможны ливни с грозой, градом и сильным ветром до 20−24 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +15, а ночью похолодает до +2. По северу области ожидаются заморозки.