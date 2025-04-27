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В воскресенье в Ростовской области ожидаются ливни с градом

В донской столице в воскресенье похолодает из-за северного ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье, 27 апреля ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, утром в донской столице температура воздуха составит +7, днем +14, ночью +9. Ветер северный и северо-западный 5−6 м/с, порывы до 10 м/с.

На территории Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах возможны ливни с грозой, градом и сильным ветром до 20−24 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +15, а ночью похолодает до +2. По северу области ожидаются заморозки.