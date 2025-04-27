Купить пижаму и не облажаться: Главные ошибки при выборе одежды для сна

Хлопок, бамбук и вискоза — отличный выбор для пижамы. А вот от синтетики лучше отказаться, так как она может вызвать дискомфорт в жаркое время года. Не стоит забывать и о сезоне. Летние пижамы должны быть лёгкими и дышащими, а зимние — тёплыми и уютными. Летом лучше остановиться на пижамах из тонкого хлопка или вискозы, весной и осенью выбирайте пижамы из плотного хлопка или трикотажа, а зимой остановите выбор на пижамах из флиса, велюра, селаника или мягкого хлопка с начёсом.