Купить пижаму и не облажаться: Главные ошибки при выборе одежды для сна

«Одна из самых распространённых ошибок — выбор пижамы не по размеру. Слишком тесная — сковывает движения, а слишком свободная — может закручиваться во сне и мешать комфортному отдыху», — отмечает Анастасия.
Важно помнить, что пижама должна сидеть свободно, но не болтаться. Перед покупкой не поленитесь примерить её и свериться с размерной таблицей. Игнорирование состава ткани — ещё одна распространённая ошибка. Многие, гонясь за красивым дизайном, забывают о комфорте, который напрямую зависит от материала.
«Комфорт кожи во сне напрямую зависит от того, какая ткань соприкасается с телом. Лучше всегда отдавать предпочтение натуральным и дышащим тканям, особенно если у вас чувствительная кожа», — советует дизайнер.
Хлопок, бамбук и вискоза — отличный выбор для пижамы. А вот от синтетики лучше отказаться, так как она может вызвать дискомфорт в жаркое время года. Не стоит забывать и о сезоне. Летние пижамы должны быть лёгкими и дышащими, а зимние — тёплыми и уютными. Летом лучше остановиться на пижамах из тонкого хлопка или вискозы, весной и осенью выбирайте пижамы из плотного хлопка или трикотажа, а зимой остановите выбор на пижамах из флиса, велюра, селаника или мягкого хлопка с начёсом.
«Если вы часто просыпаетесь ночью из-за жары или холода, причина может быть в неправильной пижаме, подобранной не по сезону», — говорит Анастасия Долганова.
Выбирая пижаму, обращайте внимание не только на внешний вид, но и на удобство. Избегайте тугих резинок, колючих швов и декоративных элементов, которые могут мешать сну. Найдите баланс между стилем и комфортом, и ваш сон станет крепким и здоровым.
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