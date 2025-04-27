«Если на какой-то горке будет трещина, это может привести к несчастному случаю». Профсоюзы сказали о нарушениях, обнаруженных в детских лагерях в Беларуси

По ее словам, некоторые нарушения касались обеспечения холодной и горячей водой. Вместе с тем в адрес некоторых детских лагерей были выдвинуты замечания, касающиеся состояния пищеблоков, спальных мест. Также в некоторых лагерях на момент смены приостановили работу работа восьми объектов игрового оборудования — они не соответствовали требованиям и создавали опасность для жизни и здоровья детей.