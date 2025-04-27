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«Если на какой-то горке будет трещина, это может привести к несчастному случаю». Профсоюзы сказали о нарушениях, обнаруженных в детских лагерях в Беларуси

Профсоюзы раскрыли 524 нарушения в детских летних лагерях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюзы озвучили нарушения, найденные в детских лагерях в Беларуси. Подробности рассказала начальник управления социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Федорук, пишет БелТА.

Специалист заметила, что в 2024 году проверили 153 оздоровительных учреждения, выявили 524 нарушения. Она уточнили, что, в основном, нарушения касались состояния надворного оборудования, игрового, спортивного — стадионов, ворот, горок, качелей и так далее.

— Мы понимаем, что даже если на какой-то горке будет трещина, это может привести к травмированию и несчастному случаю, — заметила Федорук.

По ее словам, некоторые нарушения касались обеспечения холодной и горячей водой. Вместе с тем в адрес некоторых детских лагерей были выдвинуты замечания, касающиеся состояния пищеблоков, спальных мест. Также в некоторых лагерях на момент смены приостановили работу работа восьми объектов игрового оборудования — они не соответствовали требованиям и создавали опасность для жизни и здоровья детей.

Кстати, центр по оздоровлению сказал, что в Беларуси путевка в лагерь будет стоить 675 рублей.

Тем временем мы узнали, как получить льготную путевку в санаторий Беларуси в 2025: время ожидания, документы, частичная оплата, бесплатная путевка, дешевые месяцы, рейтинг санаториев.

Вместе с тем штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 27 апреля.