Филолог объяснила, какого рода слово «кофе»

«В абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне. Получилось, что вот этот традиционно закрепившийся мужской род в слове “кофе” выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов», — сказала Мария Каленчук в беседе с РИА Новости. Она отметила, что язык старается избавиться от исключений и стремится подогнать лексику под единую логику. По словам филолога, анализ произведений писателя Ивана Бунина показал, что 100 лет назад использовались формы среднего рода: «утреннее кофе», «вкусное кофе».