Болельщиков дурят: Мошенники продают фейковые билеты на матч Россия-Нигерия

«В сети появились фейковые сайты, якобы продающие билеты на матч Россия-Нигерия, назначенный на 6 июня. На самом деле это мошеннические ресурсы», — сказал Хамитов, уточнив, что продажи билетов на этот матч еще не начались и призвав болельщиков покупать их только на официальных ресурсах.