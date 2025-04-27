Болельщиков дурят: Мошенники продают фейковые билеты на матч Россия-Нигерия

Мошенники обманывают футбольных болельщиков, продавая несуществующие билеты на матч команд России и Нигерии, который состоится 6 июня на московской арене «Лужники». Для этого они запустили в сети ряд сайтов, информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы Амира Хамитова.
«В сети появились фейковые сайты, якобы продающие билеты на матч Россия-Нигерия, назначенный на 6 июня. На самом деле это мошеннические ресурсы», — сказал Хамитов, уточнив, что продажи билетов на этот матч еще не начались и призвав болельщиков покупать их только на официальных ресурсах.
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