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Болельщиков дурят: Мошенники продают фейковые билеты на матч Россия-Нигерия

Мошенники продают фальшивые билеты на футбол еще до старта официальных продаж на встречу России и Нигерии.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманывают футбольных болельщиков, продавая несуществующие билеты на матч команд России и Нигерии, который состоится 6 июня на московской арене «Лужники». Для этого они запустили в сети ряд сайтов, информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы Амира Хамитова.

«В сети появились фейковые сайты, якобы продающие билеты на матч Россия-Нигерия, назначенный на 6 июня. На самом деле это мошеннические ресурсы», — сказал Хамитов, уточнив, что продажи билетов на этот матч еще не начались и призвав болельщиков покупать их только на официальных ресурсах.

О самых актуальных схемах мошенничества читайте здесь на KP.RU.

Как мошенники опозорились в Бурятии, читайте здесь на KP.RU. Жертва вычислила их по одной нелепой фразе.

Тем временем белорусские силовики задержали участников преступной схемы «Алло, мама, я попал в ДТП!».