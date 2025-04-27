В Иркутске сухую траву сожгут в трех округах 27 апреля

В Иркутске 27 апреля в трех округах пройдут плановые мероприятия по контролируемому отжигу сухой травы. Профилактические работы запланированы в Правобережном, Свердловском и Ленинском округах при соблюдении всех мер безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
— В 11:30 контролируемый пал травы начнется в районе улицы Кирпичная, 181. Площадь территории — три гектара. Также мероприятия состоятся в 12:00 в районе здания на Маршала Конева, 1 (6,2 га), — поделились в администрации.
А также возле садоводства «Иркут» и вблизи улиц Олонская и 2-я Кировская (общая площадь 13 га).
Специалисты подчеркивают, что такие работы проводятся исключительно в безветренную погоду и при отсутствии осадков для минимизации рисков. Их главная цель — предотвратить возможные стихийные возгорания в пожароопасный период.
Власти предупреждают жителей: самостоятельное выжигание травы категорически запрещено. Нарушителям грозит серьезная ответственность — от крупных штрафов до уголовного наказания.