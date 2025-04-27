В Иркутске сухую траву сожгут в трех округах 27 апреля

В Иркутске 27 апреля в трех округах пройдут плановые мероприятия по контролируемому отжигу сухой травы. Профилактические работы запланированы в Правобережном, Свердловском и Ленинском округах при соблюдении всех мер безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации областного центра.