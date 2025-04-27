В Омске перекроют движение на нескольких улицах в Родительский день

В преддверии Родительского дня, 29 апреля, мэр Омска Сергей Шелест объявил о временном ограничении движения транспорта на нескольких улицах города.
С 6:00 до 20:00 проезд будет запрещен для личного автотранспорта, чтобы обеспечить бесперебойную работу специальных автобусных маршрутов, следующих к городским кладбищам.
Ограничения коснутся следующих участков:
— Улица Бударина: от улицы Щербанева до улицы К. Либкнехта, включая парковку у остановки «Ул. Бударина».
— Участок от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.
— Улица Лесоперевалка: от улицы Мельничной до строения 1 В по улице Лесоперевалка, включая разворотную площадку у остановки «Механический завод».
Проезд по этим улицам будет разрешен только для общественного транспорта. Мэр призвал омичей учитывать данные ограничения при планировании поездок в Родительский день.