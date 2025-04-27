Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске перекроют движение на нескольких улицах в Родительский день

Ограничения коснутся трех участков.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Родительского дня, 29 апреля, мэр Омска Сергей Шелест объявил о временном ограничении движения транспорта на нескольких улицах города.

С 6:00 до 20:00 проезд будет запрещен для личного автотранспорта, чтобы обеспечить бесперебойную работу специальных автобусных маршрутов, следующих к городским кладбищам.

Ограничения коснутся следующих участков:

— Улица Бударина: от улицы Щербанева до улицы К. Либкнехта, включая парковку у остановки «Ул. Бударина».

— Участок от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.

— Улица Лесоперевалка: от улицы Мельничной до строения 1 В по улице Лесоперевалка, включая разворотную площадку у остановки «Механический завод».

Проезд по этим улицам будет разрешен только для общественного транспорта. Мэр призвал омичей учитывать данные ограничения при планировании поездок в Родительский день.