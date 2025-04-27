Топ-5 главных новостей в Молдове 27 апреля 2025: Морозная передышка до −3 градусов в Молдове перед новым витком жары; наследники проигравших отменили День Победы в Молдове; «казус Боли» — в М

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 27 апреля 2025:
1. Жара дала Молдове передышку: Синоптики предупредили о резком похолодании и о морозе до −3 градусов по ночам.
2. Власть призналась в симпатиях к фашизму: Наследники проигравших отменили День Победы в Молдове.
3. Тиражирование СМИ «семейной ситуации» в доме у политика Василия Боли еще раз показало: Власти Молдовы ради политических спекуляций готовы идти на грубое нарушение закона.
4. Власти Гагаузии опубликовали программу национального праздника «Хедерлез».
5. Достают из заначек последнее: Жители Молдовы, чтобы выжить, активно продают валюту, которые откладывали на «черный день».
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