В Ростов с Поклонной горы прибыл Огонь Победы

Ростовская область приняла Огонь Победы. Об этом сообщает правительство региона.
Патриотическая акция «Огонь Победы» стартовала 23 апреля на Поклонной горе в Москве. Ее маршрут проходит через 12 городов: Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь и Севастополь, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск.
Донская столица стала четвертым пунктом в этом списке. Пламя, зажженное заместителем министра транспорта России Евгением Филипповым, торжественно передали министру транспорта Ростовской области Алене Беликовой.
— Прибытие Огня Победы на донскую землю — это не просто знаковое событие, это возможность еще раз почтить память героев Великой Отечественной войны, отдать дань уважения их подвигу и передать эстафету будущим поколениям, — подчеркнула Алена Беликова.