Экономист сообщил о второй пенсии для некоторых россиян в конце апреля

«В связи с тем, что 1−4 мая и 8−11 мая официально являются выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата приходится на первые майские праздничные дни, то она, скорее всего, поступит 29−30 апреля. Соответственно, с календарной точки зрения таким пенсионерам в апреле придут две пенсии: одна в начале месяца, а вторая в конце», — объяснил эксперт, отметив, что следующая выплата поступит только в начале июня. Его слова передает aif.ru.