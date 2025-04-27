Экономист сообщил о второй пенсии для некоторых россиян в конце апреля

Некоторые пенсионеры получат майскую пенсию в апреле.
Некоторые российские пенсионеры получат две пенсии в апреле из-за переносов выплат на майские праздники. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
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«В связи с тем, что 1−4 мая и 8−11 мая официально являются выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата приходится на первые майские праздничные дни, то она, скорее всего, поступит 29−30 апреля. Соответственно, с календарной точки зрения таким пенсионерам в апреле придут две пенсии: одна в начале месяца, а вторая в конце», — объяснил эксперт, отметив, что следующая выплата поступит только в начале июня. Его слова передает aif.ru.
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Экономист уточнил, что речь идет как о страховых пенсиях, так и о социальных и накопительных выплатах, а также о дополнительных выплатах по линии Социального фонда России. В первую очередь это касается тех граждан, кто получает выплаты через банк. Для досрочного получения пенсий никаких заявлений подавать не нужно: всем пенсионерам с датой выплаты на 8−11 мая деньги поступят 6−7 мая.
В связи с майскими праздниками сроки перечисления пенсий россиянам ранее также корректировались. Гражданам, которые обычно получают пенсионные выплаты в период с 1 по 5 число каждого месяца, средства перечислялись заранее — 29 или 30 апреля, а также с 5 по 7 мая. По окончании праздничных дней выплаты осуществлялись согласно обычному расписанию.