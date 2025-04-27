В Иркутске вдоль Байкальского тракта убрали валежник

Уборку территории провели с 21 по 25 километр Байкальского тракта. Над приведением участка в надлежащий вид трудилось более сотни специалистов. Всего удалось очистить свыше 50 гектаров лесных угодий. Участники акции убрали валежник, гниющие и упавшие деревья, а также ликвидировали скопления придорожного мусора. Параллельно проводилось обновление информационных баннеров с противопожарной агитацией.