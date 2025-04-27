В Иркутске вдоль Байкальского тракта убрали валежник. Это первая масштабная уборка леса в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Участие в субботнике приняли работники Минлеса региона вместе с подведомственным организациями.
— Сейчас убранный валежник собрали в кучи вдоль дороги, позднее его вывезут и утилизируют. Часть валежника и высохших деревьев может быть использована для обеспечение дровами жителей, — глава Минлеса Павел Кирдяпкин.
Уборку территории провели с 21 по 25 километр Байкальского тракта. Над приведением участка в надлежащий вид трудилось более сотни специалистов. Всего удалось очистить свыше 50 гектаров лесных угодий. Участники акции убрали валежник, гниющие и упавшие деревья, а также ликвидировали скопления придорожного мусора. Параллельно проводилось обновление информационных баннеров с противопожарной агитацией.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что МЧС контролирует безопасность на местах захоронений с помощью беспилотников.