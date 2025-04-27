Как высушить бельё и не превратить его в рассадник микробов? Советы биолога

Можно рассмотреть сушку при низких температурах, но на такой ткани сохраняется в два-три раза больше микроорганизмов по сравнению с воздушной сушкой. Эксперт советует подбирать метод сушки в зависимости от материала. Хлопок и лён необходимо сушить на воздухе в ясную погоду, предварительно встряхнув. Синтетику и деликатные ткани следует сушить, используя машину на щадящем режиме (до 40°C) с антистатическими салфетками.