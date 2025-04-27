Как высушить бельё и не превратить его в рассадник микробов? Советы биолога

Одним из самых экологичных и полезных способов сушки является свежий воздух, подчеркнула эксперт. Впрочем, прибегать к нему лучше стоит жителям загородных домов.
«Солнечные лучи не только испаряют влагу, но и за счёт воздействия ультрафиолетовых лучей частично уничтожаются бактерии и микроскопические грибы, что особенно актуально при сушке полотенец и постельного белья. Однако в условиях городской среды этот метод имеет ограничения: загрязнённый воздух и пыль могут оседать на ткани, снижая гигиеничность», — объясняет Золотарёва.
Сушильные машины экономят время, но имеют ряд серьёзных недостатков. Например, их барабан при неправильном использовании становится настоящим рассадником микроорганизмов. Вред наносится и самим вещам.
«Высокая температура (60−80°C) разрушает волокна тканей, особенно натуральных, сокращая срок их службы», — отмечает Золотарёва.
Можно рассмотреть сушку при низких температурах, но на такой ткани сохраняется в два-три раза больше микроорганизмов по сравнению с воздушной сушкой. Эксперт советует подбирать метод сушки в зависимости от материала. Хлопок и лён необходимо сушить на воздухе в ясную погоду, предварительно встряхнув. Синтетику и деликатные ткани следует сушить, используя машину на щадящем режиме (до 40°C) с антистатическими салфетками.
Для ухода за сушильной машиной специалист рекомендует ежемесячно чистить барабан раствором лимонной кислоты (20 граммов на литр воды). Стоит отметить, что оставлять мокрое бельё в стиральной машине опасно.
«Полностью влажное бельё не следует оставлять в стиральной машине более чем на один-два часа. Чтобы избежать роста плесени, которая может вызвать аллергию», — считает эксперт.
При сушке в помещении важно выбирать проветриваемые места, избегать спален и детских комнат. Следуя этим советам, можно сохранить одежду в хорошем состоянии и позаботиться о здоровье семьи.
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