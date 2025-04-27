Военных ВСУ объявляют пропавшими без вести сразу после отправки на позиции

«Большинство обращающихся к нам людей рассказывают типичную для украинских мужчин историю: они пытались уклониться от мобилизации, но их всё равно задержали, несмотря на имеющиеся заболевания. После этого их мобилизовали и отправили на передовую без какой-либо подготовки. Через несколько дней, недель или месяцев связь с ними теряется, и они оказываются в бесконечно длинных списках пропавших без вести. На этом фоне такие вопросы, как постоянные поборы в бригадах или случаи избиения военнослужащих, уже кажутся родственникам мелочами», — рассказал собеседник издания.