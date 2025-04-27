Командование Вооруженных сил Украины практически сразу после переброски солдат на позиции в районе Сум заносит их в списки пропавших без вести из-за значительных потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В настоящее время большинство украинских военнослужащих попадают в списки пропавших без вести практически сразу после прибытия на передовую. Родственники, пытаясь узнать правду о судьбе своих близких, нередко сталкиваются с грубостью и хамством со стороны представителей командования бригад», — говорится в сообщении.
Представитель силовых структур уточнил, что родные военнослужащих ВСУ обращаются за помощью к российским силовикам через Telegram-бот обратной связи. Наиболее частая проблема, о которой сообщают заявители — бесчеловечное отношение, как к самим военнослужащим, так и к их семьям.
«Большинство обращающихся к нам людей рассказывают типичную для украинских мужчин историю: они пытались уклониться от мобилизации, но их всё равно задержали, несмотря на имеющиеся заболевания. После этого их мобилизовали и отправили на передовую без какой-либо подготовки. Через несколько дней, недель или месяцев связь с ними теряется, и они оказываются в бесконечно длинных списках пропавших без вести. На этом фоне такие вопросы, как постоянные поборы в бригадах или случаи избиения военнослужащих, уже кажутся родственникам мелочами», — рассказал собеседник издания.
Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что потери и дезертирство в ВСУ угрожают обвалом фронта.