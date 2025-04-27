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Названы профессии, в которых остро нуждаются российские компании

Росстат: компании остро нуждаются в разработчиках сайтов и аналитиках.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Наиболее остро российские компании нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.

Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.

Среди IT-профессий, по данным Росстата, наиболее серьезная потребность в специалистах-техниках по web, которые обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и программного обеспечения. Незакрытыми в экономике является 44% всех таких рабочих мест.

Вакантно и каждое десятое рабочее место среди разработчиков web и мультимедийных приложений, каждое одиннадцатое — среди системных аналитиков.

Достаточно остро стоит потребность в сисадминах (6,9%), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также в дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%). Что касается разработчиков программного обеспечения, у работодателей вакантно для них 6% рабочих мест.