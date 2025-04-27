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Депутат ГД предупредил об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Сбор некоторых видов грибов в Подмосковье может привести к уголовной ответственности. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, подчеркнув, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов предусмотрена уголовная ответственность.

Депутат Чаплин предупредил жителей Подмосковья, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность.

Сбор некоторых видов грибов в Подмосковье может привести к уголовной ответственности. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, подчеркнув, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов предусмотрена уголовная ответственность.

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«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — заявил Чаплин RT. Он отметил, что под запрет попадают такие редкие виды, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая — эти растения и грибы занесены в Красную книгу и находятся под особой защитой.

Он призвал перед походом в лес уточнять перечень разрешенных и запрещенных к сбору видов. Это знание поможет избежать нарушений закона и возможной уголовной ответственности.

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По словам депутата, весной в лесах области появляются сморчки и строчки, а также крайне редко — трюфели. Депутат также напомнил, что федеральное законодательство разрешает собирать ягоды и грибы только для личного пользования. При этом региональные власти могут вводить дополнительные ограничения на сбор недревесных ресурсов.