Депутат ГД предупредил об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — заявил Чаплин RT. Он отметил, что под запрет попадают такие редкие виды, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая — эти растения и грибы занесены в Красную книгу и находятся под особой защитой.