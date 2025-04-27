В Приморье ищут гражданина КНР, бежавшего из колонии-поселения

В ведомстве также напомнили, что согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса России, осуждённые в колониях-поселениях находятся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно перемещаться по территории учреждения и покидать её только с разрешения руководства.