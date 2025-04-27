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В Приморье ищут гражданина КНР, бежавшего из колонии-поселения

Мужчина был осужден за незаконное пересечение госграницы.

Источник: Аргументы и факты

В Приморской крае ведутся поиски иностранца, который бежал из колонии-поселения. Об этом сообщает ГУФСИН России по региону в своём Telegram-канале.

«ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие в розыске осуждённого, совершившего побег из колонии-поселения… В настоящее время принимаются усиленные меры для установления местонахождения гражданина Китая, который отбывал наказание в КП-26, расположенной в посёлке Приморский Хасанского района», — сказано в сообщении ведомства.

Жителей региона попросили отнестись с пониманием к действиям правоохранителям и сообщать любую информацию о возможном местонахождении осуждённого. Для этого необходимо позвонить по указанному телефону или обратиться в ближайшее отделение полиции.

По данным ГУФСИН, на момент побега мужчина был одет в чёрную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. На опубликованной фотографии видно, что разыскиваемый имеет рост около 180 см.

В ведомстве также напомнили, что согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса России, осуждённые в колониях-поселениях находятся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно перемещаться по территории учреждения и покидать её только с разрешения руководства.

Уточняется, что сбежавший гражданин КНР был осужден за незаконное пересечение государственной границы РФ.

Ранее сообщалось об аресте в России гражданина Румынии Василя Родидеала, который жил в стране под другим именем.