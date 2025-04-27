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Марочко заявил, что бойцы РФ вплотную подошли к харьковской Дорошовке

Как отметил военный аналитик, командование ВСУ направляет дополнительные силы и средства к населенному пункту.
Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии вплотную подошли к Дорошовке Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале военный аналитик Андрей Марочко.

По его информации, командование ВС Украины на постоянной основе направляет дополнительные силы и средства к населенному пункту.

«Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта», — заявил Марочко.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ в Харьковской области.