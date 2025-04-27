Марочко заявил, что бойцы РФ вплотную подошли к харьковской Дорошовке

Военнослужащие российской армии вплотную подошли к Дорошовке Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале военный аналитик Андрей Марочко.
По его информации, командование ВС Украины на постоянной основе направляет дополнительные силы и средства к населенному пункту.
«Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта», — заявил Марочко.
Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ в Харьковской области.