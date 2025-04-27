Суд отказался освободить от принудительных работ блогера Налимова

По информации агентства, осенью 2022 года суд назначил блогеру три года принудительных работ, признав его виновным в размещении в соцсетях в мае 2021 года выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества. Кроме того, Налимову было запрещено в течение пяти лет администрировать сайты.