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Суд отказался освободить от принудительных работ блогера Налимова

Блогер получил три года принудительных работ за реабилитацию нацизма.

Источник: Аргументы и факты

Блогеру Михаилу Налимову, признанному виновным в реабилитации нацизма, не удалось добиться в суде условно-досрочного освобождения от принудительных работ, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, осенью 2022 года суд назначил блогеру три года принудительных работ, признав его виновным в размещении в соцсетях в мае 2021 года выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества. Кроме того, Налимову было запрещено в течение пяти лет администрировать сайты.

Апелляционная жалоба блогера на судебное решение была отклонена. После этого Налимов обратился в Верховный суд РФ, попросив, в частности, изменить срок исчисления наказания. Однако в удовлетворении просьбы было отказано.

В апреле 2025 года блогер попытался добиться условно-досрочного освобождения от принудительных работ в Зеленоградском райсуде Москвы. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство Налимова.

Ранее стало известно , что российский рэпер из группы «Каста» Владислав Лешкевич (Влади)* решил обжаловать в московском суде статус иноагента.

*Лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.