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В Перми начался текущий ремонт дорог

Текущий ремонт во всех районах города проводится «картами».

Текущий ремонт во всех районах города проводится «картами». При этом на поврежденные участки укладывают новый асфальт участками 25 метров и более.

Некоторые участки пермских дорог уже отремонтированы. Так, в Индустриальном районе заасфальтировали улицу Снайперов на участке от Мира до Декабристов и перекресток Мира и Советской Армии. В Мотовилихе обновлены участки на Уральской и Грибоедова, в Дзержинском районе — улица Боровая. В Свердловском районе уже завершены работы на Лукоянова, Льва Шатрова и Гатауллина.

В планах на 2025 год — отремонтировать порядка 1 миллиона кв. метров дорожного покрытия, в том числе 17 объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».