В Перми начался текущий ремонт дорог

Текущий ремонт во всех районах города проводится «картами». При этом на поврежденные участки укладывают новый асфальт участками 25 метров и более.
Некоторые участки пермских дорог уже отремонтированы. Так, в Индустриальном районе заасфальтировали улицу Снайперов на участке от Мира до Декабристов и перекресток Мира и Советской Армии. В Мотовилихе обновлены участки на Уральской и Грибоедова, в Дзержинском районе — улица Боровая. В Свердловском районе уже завершены работы на Лукоянова, Льва Шатрова и Гатауллина.
В планах на 2025 год — отремонтировать порядка 1 миллиона кв. метров дорожного покрытия, в том числе 17 объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».