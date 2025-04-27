В Перми начался текущий ремонт дорог

Некоторые участки пермских дорог уже отремонтированы. Так, в Индустриальном районе заасфальтировали улицу Снайперов на участке от Мира до Декабристов и перекресток Мира и Советской Армии. В Мотовилихе обновлены участки на Уральской и Грибоедова, в Дзержинском районе — улица Боровая. В Свердловском районе уже завершены работы на Лукоянова, Льва Шатрова и Гатауллина.