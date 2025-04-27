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Португальские наёмники участвовали в боях в ДНР на стороне Украины

Португальская речь часто слышна в ходе радиоперехватов, рассказал российский военнослужащий.

Источник: Аргументы и факты

Наёмники из Португалии принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в беседе с РИА Новости командир 60-го отдельного мотострелкового батальона ВС РФ с позывным «Миф».

«Основную часть составляли португальцы, поскольку мы неоднократно слышали их речь в перехваченных переговорах, находили подтверждающие элементы экипировки, в том числе шевроны. На 100% могу утверждать, что это были именно португальцы», — рассказал боец.

Что касается представителей других стран, например, американцев, то их присутствие пока не было зафиксировано. Однако португальцы точно участвовали в боях на территории ДНР, подчеркнул «Миф».

Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин сообщал, что Киев готовит наёмников для контратак на купянском направлении.