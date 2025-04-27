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Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе

Заморозки зафиксированы почти на всей территории московского региона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заморозки зафиксированы почти на всей территории столичного региона минувшей ночью, за исключением центра Москвы, ночной минимум, по данным метеостанции мегаполиса — ВДНХ, составил минус 0,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, ночной минимум составил минус 0,3 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 0,6 градуса на Балчуге до минус 1,6 градуса в Бутово. В Новой Москве было минус 2,2 градуса», — рассказал Леус.

Он отметил, что в Подмосковье самая низкая температура воздуха отмечена в Черустях — минус 4 градуса.

«В ночь на понедельник заморозки сохранятся — ожидается 0 — минус 5 градусов», — добавил Леус.