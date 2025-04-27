Синоптик рассказал о заморозках в московском регионе

«Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков. В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, ночной минимум составил минус 0,3 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 0,6 градуса на Балчуге до минус 1,6 градуса в Бутово. В Новой Москве было минус 2,2 градуса», — рассказал Леус.