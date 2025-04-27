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Под Ростовом правоохранители пресекли нелегальные мотогонки

В Мясниковском районе полицейские предотвратили гонки на мотоциклах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области были пресечены нелегальные мотогонки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские установили, что в Мясниковском районе компания байкеров планировала устроить гонки на мотоциклах. Однако уведомление об этом любители быстрой езды не подали. Правоохранители вручили организатору несанкционированного мероприятия официальное предупреждение.

В преддверии майских праздников сотрудники полиции напоминают: за участие в несогласованных публичных акциях, включая автопробеги, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, за массовые беспорядки и неоднократные нарушения правил проведения собраний, митингов, шествий, пикетирований, можно получить судимость.