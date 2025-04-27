Под Ростовом правоохранители пресекли нелегальные мотогонки

В преддверии майских праздников сотрудники полиции напоминают: за участие в несогласованных публичных акциях, включая автопробеги, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, за массовые беспорядки и неоднократные нарушения правил проведения собраний, митингов, шествий, пикетирований, можно получить судимость.