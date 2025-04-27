В Башкирии ожидается резкое похолодание

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в воскресенье, 27 апреля, еще сохранится теплая погода. Температура воздуха днем +17,+22°, в северо-западных районах +8,+13°. При этом будут идти дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.