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В Башкирии ожидается резкое похолодание

Ближайшие три дня в республике ожидаются контрастными.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 67% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: АиФ

В Башкирии ожидается резкое похолодание. Ближайшие три дня в республике ожидаются контрастными.

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в воскресенье, 27 апреля, еще сохранится теплая погода. Температура воздуха днем +17,+22°, в северо-западных районах +8,+13°. При этом будут идти дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

28 апреля республика окажется в тыловой части активного циклона, поэтому резко похолодает. Будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега.. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +5,+10°.

29 апреля похолодает еще сильнее — до −5 градусов ночью. Температура воздуха днем +7,+12°. Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами до умеренных, в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица. Днем преимущественно без осадков.

Прогнозируется, что среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 4°.