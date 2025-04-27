Холода накроют всю Россию: какая погода будет в майские праздники

В начале мая на большей части территории России ожидается холодная погода, а в некоторых регионах температура воздуха ночью может опуститься до нуля градусов. Так, в Москве и от Тверской до Владимирской области ожидается колебание от 0 до +5 градусов, на Востоке России температура составит от 3 до 5, в Сибири же около +10, но с обильными осадками. Синоптики подчеркивают, что раньше майское похолодание было нормой для советских людей, а нынешние россияне привыкли к теплой погоде. Подробнее о погоде на майские праздники в разных регионах РФ в материале URA.RU.