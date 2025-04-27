Холода накроют всю Россию: какая погода будет в майские праздники

В России будут холод и обильные осадки на майских праздниках.
В начале мая на большей части территории России ожидается холодная погода, а в некоторых регионах температура воздуха ночью может опуститься до нуля градусов. Так, в Москве и от Тверской до Владимирской области ожидается колебание от 0 до +5 градусов, на Востоке России температура составит от 3 до 5, в Сибири же — около +10, но с обильными осадками. Синоптики подчеркивают, что раньше майское похолодание было нормой для советских людей, а нынешние россияне привыкли к теплой погоде. Подробнее о погоде на майские праздники в разных регионах РФ — в материале URA.RU.
Похолодание в начале мая по всей России.
Центральная Россия.
В Центральной России будет ноль градусов или чуть вышеФото: Размик Закарян © URA.RU.
На майские праздники в европейской части страны, а также в азиатских регионах, температура будет значительно ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал — холодная», — заявил Роман Вильфанд в беседе с проектом «Ньюм ТАСС». Он уточнил, что в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, в Москве и соседних областях, начиная с запада — от Тверской области, и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей, ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 10 градусов тепла. Кроме того, в этих регионах прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди.
Юг и приволжский округ.
Прохладно будет и в Приволжском федеральном округе — днем от 10 до 15 градусов тепла. В южной части европейской России температура также будет ниже нормы — около 15−17 градусов.
Сибирь и Дальний Восток.
В начале мая на Дальнем Востоке ожидается температурный фон, который окажется на 3−5 градусов ниже обычных значений для этого периода, отметил Вильфанд. В Сибири в начале мая ожидается значительное похолодание и обильные осадки, однако к концу месяца температура воздуха вернется к привычным для региона значениям. Об этом сообщили специалисты Западно-Сибирского, Среднесибирского и Иркутского управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также руководитель Гидрометцентра, пишет «Комсомольская правда».
По данным синоптиков, уже к 1 мая температура понизится сразу на 8−10 градусов и составит около 15 градусов тепла. В течение первой недели мая ожидается прохладная погода: дневные температуры будут находиться в пределах от +10 до +17 градусов, а ночные — от +1 до +7 градусов. Во второй половине месяца прогнозируется повышение температуры: днем воздух прогреется до +14…+18 градусов, ночью столбики термометров покажут от +9 до +13 градусов.
На протяжении всх майских праздников в регионах Сибири будут дождиФото: Размик Закарян © URA.RU.
Практически на протяжении всех майских праздников синоптики обещают дожди, однако к середине и концу месяца ожидается установление солнечной погоды, приводит издание прогноз Западно-Сибирского УГМС. В Красноярском крае отмечают, что среднемесячная температура окажется выше нормы на 1 градус, однако в начале месяца возможны ночные заморозки и даже мокрый снег. В Иркутской области, по словам местных синоптиков, в первой половине мая ночью температура опустится до −7 градусов, а днем не поднимется выше +11.
В соседних регионах — Омской, Томской и Кемеровской областях — погодные условия будут схожими с Новосибирской областью: средняя месячная температура ожидается в диапазоне от +11 до +14 градусов. На Алтае прогнозируются резкие температурные колебания: в Барнауле в праздничные дни воздух прогреется до +19…+20 градусов, но к концу мая вновь похолодает до +10. В Горном Алтае ожидаются заморозки и дождь со снегом в начале месяца, а к его концу температура поднимется до +16…+18 градусов. Специалисты рекомендуют жителям региона при планировании майских выходных учитывать вероятность осадков и ночных похолоданий.
Как изменилась погода в майские за 70 лет.
Раньше майские холода были привычны для людейФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Заморозки в первые дни мая считались обычным явлением для Центральной России в XX веке, и этому есть подтверждение даже в советских песнях. Об этом рассказал Вильфанд.
«Когда-то, лет 70 назад, мы в первом классе пели песню Лебедева-Кумача “Москва первомайская”. Там такие слова: “Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, — сердце Родины моей”», — отметил синоптик в беседе с РИА Новости. По его словам, строчка «холодок бежит за ворот» указывает на то, что заморозки на 1 мая были характерны для этого времени. «Это было нормальное явление. Сейчас мы “разбаловались” при потеплении климата, но для людей моего возраста это совершенно нормальная погода», — подчеркнул Вильфанд.
Песня «Москва первомайская» на стихи Василия Лебедева-Кумача была написана в 1937 году. Она отражает атмосферу майских праздников той эпохи.