Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2025 году

Дополнительно эксперты сообщают о высокой потребности в системных администраторах (6,9% вакансий), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%). Для разработчиков программного обеспечения открыто около 6% вакансий по всей стране. Исследование не охватывает компании из сфер финансов, государственного управления и безопасности. Обследование проводится раз в два года, и представленные данные актуальны на 2024 год.