Россиянам рассказали, как сходить по грибы и не угодить за решётку

Уголовное наказание грозит также за сбор рядовки мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой. Кроме того, собирать недревесные ресурсы разрешено только для собственных нужд. Вдобавок и регионы могут вводить дополнительные ограничения. Именно поэтому перед походом в лес необходимо уточнить, какие грибы находятся под охраной.