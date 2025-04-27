Россиянам рассказали, как сходить по грибы и не угодить за решётку

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — подчеркнул собеседник RT.
Уголовное наказание грозит также за сбор рядовки мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой. Кроме того, собирать недревесные ресурсы разрешено только для собственных нужд. Вдобавок и регионы могут вводить дополнительные ограничения. Именно поэтому перед походом в лес необходимо уточнить, какие грибы находятся под охраной.
А тем временем российские власти вынесли приговор борщевику. В 2025 году живучее и опасное растение будет окончательно побеждено благодаря уникальному биопестициду, утверждают в Россельхознадзоре.