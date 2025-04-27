Верховный суд разрешил освободить от алиментов из-за болезни и инвалидности

Мужчина после развода обязан был выплачивать алименты, но впоследствии серьёзно заболел, получил инвалидность. В связи с этим у него оказались доходы исключительно от пенсии и пособия, а общая сумма их была ниже его алиментных обязательств. За семь лет его долг по алиментам превысили 450 тысяч рублей.
Мужчина обратился в суд с просьбой освободить его от выплаты этой задолженности. Суды трёх нижестоящих инстанций ему отказали, но Верховный суд поддержал позицию алиментщика.
Согласно постановлению коллегии ВС, человек может быть полностью или частично избавлен от уплаты долгов по алиментам в случае болезни и если его материальное и семейное положение не позволяет погасить задолженность.
А ранее Life.ru сообщал, что на Урале приставы нашли женщину, которая сменила имя из-за долга по алиментам. Она должна была выплатить два миллиона рублей. Её ребёнок сейчас находится под опекой. В отношении женщины завели административное дело.