Верховный суд разрешил освободить от алиментов из-за болезни и инвалидности

Мужчина после развода обязан был выплачивать алименты, но впоследствии серьёзно заболел, получил инвалидность. В связи с этим у него оказались доходы исключительно от пенсии и пособия, а общая сумма их была ниже его алиментных обязательств. За семь лет его долг по алиментам превысили 450 тысяч рублей.