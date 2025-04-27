В Ростовскую область из столицы прибыл Огонь Победы

В Ростов из Москвы доставили Огонь Победы, зажённый на Поклонной горе. Об этом сообщается на официальном портале донского правительства.
Пламя в московском Парке Победы на Поклонной горе зажёг замминистра транспорта РФ Евгений Филиппов, а позже, в донской столице, символ победы торжественно передали заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Алёне Беликовой.
«Прибытие Огня Победы на донскую землю — не просто знаковое событие, это возможность ещё раз почтить память героев Великой Отечественной войны, отдать дань уважения их подвигу и передать эстафету памяти будущим поколениям», — отметила Алёна Беликова.
Добавим, что начало патриотической акции «Огонь Победы» положено 23 апреля в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Маршрут акции проложен через Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов, Краснодар, Новороссийск, Керчь и Севастополь, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск. Донская столица стала четвёртой точкой на карте маршрута. Ранее стало известно, что ростовчане считают День Победы главным праздником в году.