В Ростовскую область из столицы прибыл Огонь Победы

Добавим, что начало патриотической акции «Огонь Победы» положено 23 апреля в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Маршрут акции проложен через Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов, Краснодар, Новороссийск, Керчь и Севастополь, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск. Донская столица стала четвёртой точкой на карте маршрута. Ранее стало известно, что ростовчане считают День Победы главным праздником в году.