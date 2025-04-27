В долине Кашмира началась перестрелка между военными Индии и Пакистана

На границе Индии и Пакистана уже третью ночь продолжаются перестрелки. В ночь на 27 апреля пакистанские войска обстреляли индийские пограничные пункты на линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает Times of India, ссылаясь на заявление индийской армии.
Индия утверждает, что военные Пакистана открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия около линии контроля в районах, расположенных напротив секторов Тутмари-Гали и Рампур. В заявлении отмечается, что индийские войска «эффективно ответили соответствующим огнем из стрелкового оружия».
Напомним, к очередному всплеску напряженности между Нью-Дели и Исламабадом привел кровавый теракт, в котором боевики из пакистанской организации «Фронт сопротивления» расстреляли 28 туристов в союзной территории Джамму и Кашмир. В числе жертв оказались как граждане Индии, так и путешественники из-за границы.