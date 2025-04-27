В долине Кашмира началась перестрелка между военными Индии и Пакистана

На границе Индии и Пакистана уже третью ночь продолжаются перестрелки. В ночь на 27 апреля пакистанские войска обстреляли индийские пограничные пункты на линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает Times of India, ссылаясь на заявление индийской армии.