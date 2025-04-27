Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня

«Самой холодной ожидается ночь на понедельник, когда в Москве будет 0 — плюс 3, в Подмосковье до минус 5 градусов. Начиная со вторника, “минус” отступит на восток ЕТР (европейской территории России — ред.), и ночные температуры станут устойчиво положительными. Финал апреля будет не по сезону прохладным», — добавил Тишковец.