Синоптик спрогнозировал погоду в Москве сегодня

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, порывистый ветер, температура до плюс семи градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тыловой частью северо-атлантического циклона, куда продолжится поступление новых порций холодных воздушных масс с температурным фоном на 4−7 градусов ниже климатической нормы конца апреля.
«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха в Москве плюс 4 — плюс 7, по области плюс 3 — плюс 8 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4−9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут расти и составят 754 миллиметра ртутного столба.
«Самой холодной ожидается ночь на понедельник, когда в Москве будет 0 — плюс 3, в Подмосковье до минус 5 градусов. Начиная со вторника, “минус” отступит на восток ЕТР (европейской территории России — ред.), и ночные температуры станут устойчиво положительными. Финал апреля будет не по сезону прохладным», — добавил Тишковец.