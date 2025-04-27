В Уфе благоустроят дендропарк имени лесовода Георгия Рутто

Дендропарк находится в микрорайоне Зеленая роща рядом с Уфимским лимонарием. Был заложен в 1950 году лесоводом Георгием Михайловичем Рутто как дендрарий Паркового лесничества Уфимского горлесхоза. Общая площадь дендропарка составляет 7 га, из которых 1 га занят дубравой, остальные — лиственничной, сосновой, берёзовой, липовой и кленовой посадками. В 2020 году обсуждалась его благоустройство частными инвесторами, однако работы начаты не были.