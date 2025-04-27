В Уфе благоустроят дендропарк имени лесовода Георгия Рутто. Проект подразумевает очистку от мусора и благоустройство в несколько этапов.
Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, во время субботников большую часть парка очистили от мусора. Работа по уборке парка будет продолжена. Также до конца года планируется разработать детальную концепцию благоустройства, которая будет согласована с жителями. Сейчас идет активная подготовительная работа, завершаются юридические процедуры передачи территории в муниципальную собственность.
«Важно, чтобы проект был максимально экологичным, сохранял существующие дорожки, которые так любят горожане, и в то же время предлагал новые возможности для отдыха», — отметил Мавлиев.
Дендропарк находится в микрорайоне Зеленая роща рядом с Уфимским лимонарием. Был заложен в 1950 году лесоводом Георгием Михайловичем Рутто как дендрарий Паркового лесничества Уфимского горлесхоза. Общая площадь дендропарка составляет 7 га, из которых 1 га занят дубравой, остальные — лиственничной, сосновой, берёзовой, липовой и кленовой посадками. В 2020 году обсуждалась его благоустройство частными инвесторами, однако работы начаты не были.