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McDonald’s не планирует возвращаться в Россию

В McDonald’s назвали регистрацию товарного знака стандартной процедурой.

Источник: Комсомольская правда

McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России, чтобы запретить другим фирмам использовать марку сети ресторанов. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на пресс-службу компании.

«Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — приводит издание заявление компании.

В компании подчеркнули, что не собираются возвращаться в Россию. Отмечается, что таким образом McDonald’s хочет защитить свою интеллектуальную собственность.

Как передает Telegram-канал Shot со ссылкой на заявление корпорации, регистрация товарного знака является стандартной процедурой для McDonald’s.

«McDonald’s регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где компания не ведет никакой деятельности», — заявили в компании.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года McDonald’s подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. В апреле 2025 года Роспатент начал рассматривать эти заявления.

В 2022 году компания McDonald’s решила уйти с российского рынка и продала свой бизнес местному предпринимателю. С июня 2022 года в стране заработала сеть «Вкусно — и точка». Она заменила ушедший McDonald’s.