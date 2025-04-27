В СФР назвали категории россиян, которые получат выплаты в мае до 90 тысяч рублей

Ветераны боевых действий ВОВ автоматически получили по 90 тысяч рублей.
В честь 80-й годовщины Победы социальный фонд России (СФР) выплатил до 90 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), а также непосредственным участникам боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе фонда для URA.RU.
«Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также обладатели знаков “Жителю блокадного Ленинграда”, “Житель осажденного Севастополя” и “Житель осажденного Сталинграда” получили по 80 тысяч рублей. Такая же выплата была перечислена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СФР. Отдельные категории ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях, получили дополнительную ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.
По данным фонда, получателями юбилейной выплаты в этом году стали более 320 тысяч ветеранов, среди которых 3,1 тысячи проживают в новых субъектах России — ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также праздничные выплаты предусмотрены для ветеранов, проживающих в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии.
Председатель СФР Сергей Чирков отметил, что поддержка ветеранов была осуществлена в соответствии с поручение президента РФ Владимира Путина. При этом ветераны не должны были подавать какие-либо заявления — все выплаты были перечислены им автоматически.
Традиция юбилейных выплат сохраняется на протяжении многих лет. Аналогичные меры поддержки оказывались к 70-й и 75-й годовщинам Победы.