В СФР назвали категории россиян, которые получат выплаты в мае до 90 тысяч рублей

«Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также обладатели знаков “Жителю блокадного Ленинграда”, “Житель осажденного Севастополя” и “Житель осажденного Сталинграда” получили по 80 тысяч рублей. Такая же выплата была перечислена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СФР. Отдельные категории ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях, получили дополнительную ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.