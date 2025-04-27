Доброволец из Ростовской области погиб в зоне СВО, не дожив до сорокалетия

Напомним, 14 апреля в Ростове простились с участницей СВО Ольгой Греховодовой (позывной Молния). С начала спецоперации вместе с мужем она отвозила на передовую гуманитарную помощь. В прошлом году супруги подписали контракт с минобороны. Роман отправился «за ленточку» в качестве штурмовика, Ольга отвечала за материальное обеспечение в отряде «БАРС-19». Во время атаки беспилотников 2 апреля ростовчанка погибла в Камышевахе. Она немного не дожила до своего дня рождения — 17 апреля ей бы исполнилось 42 года.