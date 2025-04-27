Доброволец из Ростовской области погиб в зоне СВО, не дожив до сорокалетия

В зоне СВО погиб житель Ростовской области Василий Наумов. Об этом говорится в сообществе «Памяти русских воинов, павших в локальных войнах».
Василий отправился на спецоперацию добровольцем осенью 2022 года. Служил в отряде «Шторм», прошел Мариуполь, Марьинку, Бахмут. Под огнем противника не раз спасал жизни товарищей. Был ранен, но после лечения вернулся на передовую. 18 мая бойцу должно было исполниться 40 лет.
Напомним, 14 апреля в Ростове простились с участницей СВО Ольгой Греховодовой (позывной Молния). С начала спецоперации вместе с мужем она отвозила на передовую гуманитарную помощь. В прошлом году супруги подписали контракт с минобороны. Роман отправился «за ленточку» в качестве штурмовика, Ольга отвечала за материальное обеспечение в отряде «БАРС-19». Во время атаки беспилотников 2 апреля ростовчанка погибла в Камышевахе. Она немного не дожила до своего дня рождения — 17 апреля ей бы исполнилось 42 года.