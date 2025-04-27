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В Самарской области продают недостроенную школу в селе с населением 123 человека

Объект начали строить для российских немцев, но большинство переселенцев уехали в Германию.

Объект начали строить для российских немцев, но большинство переселенцев уехали в Германию.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Хворостянского района выставил на продажу недостроенную школу в поселке Высотино. Аукцион состоится 26 мая, стартовая цена — 5,44 млн рублей. Площадь здания — 1532 кв. м, готовность — 65%, участок — 24 тыс. кв. м.

Школу начали строить в рамках программы развития российских немцев (2008−2012 гг.). Как рассказывают блогер Нина Дюкова и портал Волга Ньюс, планировалось, что в Высотино переедут этнические немцы, а социокультурный центр станет сердцем села. Однако правительство ФРГ поддержало программу «Поздние переселенцы в Германию», подразумевающую получение гражданства этническими немцами. Таким правом воспользовались порядка 80% семей, ранее желавших поселиться в селе Высотино. Необходимость в строящемся социокультурном центре отпала и стройку заморозили.

Местные жители и блогеры давно задаются вопросом, зачем в умирающем селе (население — 123 человека) возводили такое большое здание. Региональные власти признали, что достраивать объект нецелесообразно. Теперь его продают, но будет ли спрос — неизвестно.