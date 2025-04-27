В Самарской области продают недостроенную школу в селе с населением 123 человека

Школу начали строить в рамках программы развития российских немцев (2008−2012 гг.). Как рассказывают блогер Нина Дюкова и портал Волга Ньюс, планировалось, что в Высотино переедут этнические немцы, а социокультурный центр станет сердцем села. Однако правительство ФРГ поддержало программу «Поздние переселенцы в Германию», подразумевающую получение гражданства этническими немцами. Таким правом воспользовались порядка 80% семей, ранее желавших поселиться в селе Высотино. Необходимость в строящемся социокультурном центре отпала и стройку заморозили.