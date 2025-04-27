Омский адвокат и участник СВО Максим Ивакин награжден медалью имени Кони

Омский адвокат Максим Ивакин награжден ведомственной медалью имени Анатолия Кони Министерства юстиции РФ. Награду ему лично вручил министр юстиции Константин Чуйченко в Москве на церемонии открытия выставки «Гордость, правда и память», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Медаль названа в честь выдающегося российского юриста Анатолия Кони. Вручается за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере юстиции и законотворческую деятельность.
Добавим, что Максим Ивакин, практикующий адвокат с более чем 20-летним стажем, участвовал в специальной военной операции. После ранения и проявления героизма на фронте он был награжден орденом Мужества. Сейчас адвокат продолжает свою профессиональную деятельность.
Адвокатская палата Омской области поздравила Максима Ивакина с заслуженной наградой.
Ранее мы писали, что ветераны СВО приняли участие во Всероссийском субботнике в Омске.