Омский адвокат и участник СВО Максим Ивакин награжден медалью имени Кони

Добавим, что Максим Ивакин, практикующий адвокат с более чем 20-летним стажем, участвовал в специальной военной операции. После ранения и проявления героизма на фронте он был награжден орденом Мужества. Сейчас адвокат продолжает свою профессиональную деятельность.