Заморозки ударили по Московскому региону минувшей ночью

Ранее сообщалось, что заморозки в Москве и Подмосковье будут зафиксированы с 26 по 28 апреля. Температура воздуха в этот период может опустится до −5 градусов. Также похолодание могут наблюдать жители Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.