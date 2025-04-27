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Заморозки ударили по Московскому региону минувшей ночью

Минувшая ночь принесла заморозки почти во все районы Московского региона, обойдя лишь центр столицы. По информации от ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ссылающегося на данные метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве опустилась до −0,3 градуса.

Источник: Life.ru

«На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 0,6 градуса на Балчуге до минус 1,6 градуса в Бутово. В Новой Москве было минус 2,2 градуса», — рассказал Леус.

Самая низкая температура в Подмосковье зафиксирована в Черустях, где было −4 градуса. Синоптик предупреждает, что в ночь на понедельник заморозки сохранятся, ожидается от 0 до −5 градусов.

Ранее сообщалось, что заморозки в Москве и Подмосковье будут зафиксированы с 26 по 28 апреля. Температура воздуха в этот период может опустится до −5 градусов. Также похолодание могут наблюдать жители Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.