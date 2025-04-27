Заморозки ударили по Московскому региону минувшей ночью

«На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 0,6 градуса на Балчуге до минус 1,6 градуса в Бутово. В Новой Москве было минус 2,2 градуса», — рассказал Леус.
Самая низкая температура в Подмосковье зафиксирована в Черустях, где было −4 градуса. Синоптик предупреждает, что в ночь на понедельник заморозки сохранятся, ожидается от 0 до −5 градусов.
Ранее сообщалось, что заморозки в Москве и Подмосковье будут зафиксированы с 26 по 28 апреля. Температура воздуха в этот период может опустится до −5 градусов. Также похолодание могут наблюдать жители Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.