Будет ли магнитная буря 28 апреля 2025: что нужно знать об обстановке на Солнце

Интересно, что в начале недели ситуация на Солнце была значительно более напряженной. По данным астрономов, за утро 22 апреля на поверхности звезды было зафиксировано не менее четырех мощных взрывов, одной из вспышек был присвоен средний класс М. Накануне, 21 апреля, произошло восемь вспышек, двум из которых также был присвоен класс М.