«Хотим домой»: Атакованные в Йемене российские моряки вышли на связь и показали изрешечённый корабль

«Стоим в Йемене, порт Рас-Иса, как зашли в порт и началась выгрузка, порт был уничтожен. Пару дней тишина, а сейчас уже третий день бьют по порту. В ту ночь уничтожили полностью порт, несмотря на это, нас не отвязали и оставили в порту. В течение трёх дней не прекращаются атаки с 22:00. Мы хотим просто вернуться живыми домой к семьям», — рассказал Telegram-каналу один из моряков.