«Хотим домой»: Атакованные в Йемене российские моряки вышли на связь и показали изрешечённый корабль

Корабль зашёл в порт 17 апреля, и вскоре после прибытия началась атака. Моряки сообщили, что судно не было перемещено в безопасное место и оставалось в порту, несмотря на угрозу. В результате корабль «украсили» десятки пробоин от осколков.
«Стоим в Йемене, порт Рас-Иса, как зашли в порт и началась выгрузка, порт был уничтожен. Пару дней тишина, а сейчас уже третий день бьют по порту. В ту ночь уничтожили полностью порт, несмотря на это, нас не отвязали и оставили в порту. В течение трёх дней не прекращаются атаки с 22:00. Мы хотим просто вернуться живыми домой к семьям», — рассказал Telegram-каналу один из моряков.
Каюта моряка. Видео © Telegram / SHOT.
В результате инцидента трое граждан России получили ранения. Роман Кашпур пребывает в средней степени тяжести, ему предстоит операция на глаз. Игорь Казаченко и Артём Ванин находятся в больнице с лёгкими ранениями. Всего на борту судна было 25 человек: 21 гражданин России, один украинец и трое охранников из Индии.
Напомним, США уничтожили йеменский порт Рас-Иса на побережье Красного моря ещё 17 апреля. Как сообщили в Центральном командовании ВС США, удары были нанесены с целью ликвидировать «источник топлива для террористов-хуситов».