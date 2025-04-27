Свердловскую трассу перекрыли из-за паводка в реке Тура

Движение временно ограничили на 9 км автодороги «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское» Туринского района. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
— Ограничения связаны с сезонным повышением уровня воды в реке Тура, вследствие чего возникла угроза безопасности передвижения транспорта, — объяснили в ведомстве.
На опасных участках дороги установили знаки «Движение запрещено». На трассе дежурят патрули.
— Альтернативная переправа через реку обеспечивается на специализированном судне типа «Неман-550». Оно предназначено для пяти пассажиров и груза общей массой до 500 кг, — уточняют, а Госавтоинспекции.
Всего в регионе ограничено движение на семи участках дорог, расположенных в зонах подтопления.