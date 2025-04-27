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Свердловскую трассу перекрыли из-за паводка в реке Тура

В Свердловской области временно перекрыли трассу из-за паводка.

Источник: Госавтоинспекция по Свердловской области

Движение временно ограничили на 9 км автодороги «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское» Туринского района. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

— Ограничения связаны с сезонным повышением уровня воды в реке Тура, вследствие чего возникла угроза безопасности передвижения транспорта, — объяснили в ведомстве.

На опасных участках дороги установили знаки «Движение запрещено». На трассе дежурят патрули.

— Альтернативная переправа через реку обеспечивается на специализированном судне типа «Неман-550». Оно предназначено для пяти пассажиров и груза общей массой до 500 кг, — уточняют, а Госавтоинспекции.

Всего в регионе ограничено движение на семи участках дорог, расположенных в зонах подтопления.