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В Кишиневе на два дня перекроют подъезды к «Дойне»: Как на Радуницу бесплатно добраться до кладбища Святого Лазаря

Напоминаем, что в воскресенье и понедельник, 27—28 апреля, автобусы в Кишинёве будут ездить по специальному графику.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские будут обеспечивать общественный порядок по всей стране на Радоницу.

Граждан призывают быть бдительными, управляя транспортными средствами; не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения; переходить дорогу только в разрешённых местах, предварительно убедившись, что это безопасно. Взрослых просят постоянно следить за детьми, а также за личными вещами. Отдельное обращение адресовано автовладельцам — не парковать машины на обочинах трасс или в запрещённых зонах. В полиции также напоминают, что большинство конфликтов происходят на почве употребления алкоголя, и рекомендуют отказаться от распития спиртного в общественных местах.

Также отмечается, что в воскресенье и в понедельник в Кишинёве будет запрещено движение частного транспорта по улицам:

Соколень — между улицами Чевкарь и Дойна;

Дойна — между улицей В. Бадиу и Балканским шоссе.

В воскресенье и понедельник автобусные маршруты № 5, 23, 26, 2, 4, 11, 18, 24, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 47 и 49 будут ездить по специальному графику.

Внимание: 27 и 28 апреля автобусов N12, N18A и N21 отменяются.