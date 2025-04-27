В Кишиневе на два дня перекроют подъезды к «Дойне»: Как на Радуницу бесплатно добраться до кладбища Святого Лазаря

Граждан призывают быть бдительными, управляя транспортными средствами; не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения; переходить дорогу только в разрешённых местах, предварительно убедившись, что это безопасно. Взрослых просят постоянно следить за детьми, а также за личными вещами. Отдельное обращение адресовано автовладельцам — не парковать машины на обочинах трасс или в запрещённых зонах. В полиции также напоминают, что большинство конфликтов происходят на почве употребления алкоголя, и рекомендуют отказаться от распития спиртного в общественных местах.