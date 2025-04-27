Овчинский: В павильоне «Макет Москвы» отметят праздник весны и труда

— Это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва — город на семи холмах, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Каждый день посетители смогут поучаствовать в викторинах о Москве, послушать музыкальные шоу на известные городские песни, увидеть представления о столичной истории и архитектуре, а также попробовать себя в караоке. Программа дополнена поэтическими чтениями стихов великих русских поэтов о Москве.
Павильон «Макет Москвы» — это современная интерактивная площадка, где можно управлять подсветкой зданий и улиц, а также менять время суток на макете. Вход свободный с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.