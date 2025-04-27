Овчинский: В павильоне «Макет Москвы» отметят праздник весны и труда

— Это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва — город на семи холмах, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.