Собянин: 15 пилотных проектов запущено по итогам юбилейного Дня инноватора

«На одной площадке собрались технологические стартапы, инвесторы и представители крупного бизнеса, которые показали лучшие разработки, обменялись опытом и заключили новые соглашения. Участниками пятого потока: заключены контракты на сумму 53 млн руб.; запущено 15 пилотных проектов; суммарная выручка участников превысила 50 млн руб.; три проекта вышли на международные рынки — в Китай, ОАЭ, Туркменистан и другие страны», — написал Сергей Собянин.
По его словам, больше 1 тыс. гостей посетили выставочное пространство и презентации стартапов. Авторы 15 лучших проектов выступили перед потенциальными инвесторами и заказчиками. В ходе мероприятия участники привлекли рекордные 71,3 млн руб. в виде инвестиций и грантов, а трое стали обладателями грантов от Московского венчурного фонда.
«Заявки на участие в “Академии инноваторов” подали около 7 тыс. человек из 187 городов России и 12 зарубежных стран. Самыми популярными направлениями стали ИТ, образование, e-commerce, медицина и промышленность», — отметил мэр.
Как подчеркнул Сергей Собянин, Москва последовательно развивает экосистему поддержки технологического бизнеса. «Академия инноваторов» — один из ключевых инструментов столицы для запуска и масштабирования стартапов. Программа помогает участникам с самых ранних стадий — от идеи до выхода на рынок, включая доступ к наставникам, инвесторам и заказчикам.