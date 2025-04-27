Собянин: 15 пилотных проектов запущено по итогам юбилейного Дня инноватора

По его словам, больше 1 тыс. гостей посетили выставочное пространство и презентации стартапов. Авторы 15 лучших проектов выступили перед потенциальными инвесторами и заказчиками. В ходе мероприятия участники привлекли рекордные 71,3 млн руб. в виде инвестиций и грантов, а трое стали обладателями грантов от Московского венчурного фонда.