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Бастрыкин поручил возбудить дело о невыдаче лекарств инвалиду из Башкирии

Жительница Башкирии не может получить жизненно важные лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о нарушении прав женщины-инвалида в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, женщина нуждается в жизненно необходимых лекарствах. Однако ей длительно не выдают медикаменты, вынуждая покупать за свой счет. Также предлагалось заменить лекарства более дешевыми аналогами, которые негативно сказываются на здоровье.

К настоящему моменту СК Башкирии начал проверку. Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и предоставить доклад о результатах и предварительных итогах расследования.

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