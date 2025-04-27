На Омск передали штормовое предупреждение

«Согласно штормовому предупреждению ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” от 27.04.2025 № 310/08−04−19/32, днем 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля 2025 года местами по Омской области ожидается опасное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — говорится в сообщении.