На Омск передали штормовое предупреждение

В воскресенье, 27 апреля 2025 года, в пресс-службе МЧС России по Омской области опубликовали сообщение о вероятности опасного явления.
«Согласно штормовому предупреждению ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” от 27.04.2025 № 310/08−04−19/32, днем 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля 2025 года местами по Омской области ожидается опасное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — говорится в сообщении.
На случай возникновения такой ситуации спасатели напомнили омичам алгоритм действий:
— не стойте во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи;
— не паркуйте машины там, где на может что-то упасть;
— пешеходам следует быть осторожными на улице, избегать нахождения рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами и деревьями.