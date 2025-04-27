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На Омск передали штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается 29 апреля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 54% 762 мм рт. ст. +14°

В воскресенье, 27 апреля 2025 года, в пресс-службе МЧС России по Омской области опубликовали сообщение о вероятности опасного явления.

«Согласно штормовому предупреждению ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” от 27.04.2025 № 310/08−04−19/32, днем 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля 2025 года местами по Омской области ожидается опасное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — говорится в сообщении.

На случай возникновения такой ситуации спасатели напомнили омичам алгоритм действий:

— не стойте во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи;

— не паркуйте машины там, где на может что-то упасть;

— пешеходам следует быть осторожными на улице, избегать нахождения рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами и деревьями.